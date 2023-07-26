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حريق ضخم في البحر يلتهم آلاف السيارات القادمة لمصر من ألمانيا

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حريق ضخم في البحر يلتهم آلاف السيارات القادمة لمصر من ألمانيا
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اندلع حريق فجر اليوم الأربعاء على متن سفينة لشحن السيارات قبالة السواحل الهولندية كانت تحمل 3000 سيارة، حيث قتل شخص واحد على الأقل من أفراد طاقمها، وأصيب عدد آخر.

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وقالت المصادر إن سفينة الشحن كانت متجهة من ميناء بريمين في ألمانيا، إلى مصر.

وأوضح خفر السواحل أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق لكنهم فشلوا في ذلك".

واشتعلت النيران في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، على بعد 50 كم شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية، وفاقم من الحريق وجود الحمولة التي تصل إلى 3000 سيارة، مما جعل السيطرة على النيران صعبة للغاية.

واستعان خفر السواحل بمروحيات وقوارب الإنقاذ لإجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا.

ولا يزال سبب الحريق غير معروف، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن اشتعال النيران في سيارة كهربائية على متن السفينة، قد يكون السبب.

المصدر: وكالات

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