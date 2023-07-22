مصر.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بقارب نيلي في الحوامدية (صورة)

أفادت وسائل إعلام مصرية باندلاع حريق بأحد القوارب النيلية بمنطقة الحوامدية بالجيزة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده، فيما لم تسجل إصابات في الحادثة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، حيث أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما أشارت التحريات الأولية إلى عدم وقوع خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق بقارب نيلي بنهر النيل بالحوامدية، حيث انتقلت قوة أمنية رفقة سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المراكب المجاورة.

المصدر: المصري اليوم