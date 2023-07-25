برئاسة ولي العهد.. قرارات من السعودية بخصوص مذكرات التعاون مع دول عربية

ترأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة في قصر السلام بجدة خلصت إلى عدة مخرجات حول التعاون مع الدول العربية.

وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مضامين محادثات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، مع قادة عدد من الدول خلال الأيام الماضية. وخلص اجتماع المجلس إلى الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في العراق.

كما خلص إلى التباحث مع الجزائر للتعاون في المجال الثقافي على مستوى وزارتي البلدين للقطاع، في حين فوض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع العراق بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال البيئة.

وشملت مخرجات اجتماع مجلس الوزراء تفويض وزارة الاستثمار بالتباحث مع العراق أيضا حول مشروع اتفاقية بين حكومة الرياض وبغداد بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة بالعراق.

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تعديل النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، حيث فوضت وزارة الاستثمار بتوقيع مشروع اتفاقية بين المملكة وجيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، كما تمت الموافقة على مذكرة تعاون بين رئاسة أمن الدولة السعودية وجهاز أمن الدولة في قطر في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

المصدر: "واس"