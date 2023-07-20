 
مباشر

لقطات استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن راشد تثير تفاعلا كبيرا.. (فيديو)

مجتمع

لقطات استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن راشد تثير تفاعلا كبيرا.. (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vq08

تفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع فيديو من استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في جدة.

ونشر رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحضور اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة المشتركة مع دول آسيا الوسطى في مدينة جدة، حيث علق أحدهم قائلا: "قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.. التي انعقدت اليوم في جدة.. تؤكد على عمق الروابط التاريخية بين دول الخليج وأن الشائعات التي تروجها بعض الصحافة الأجنبية.. ووسائل التواصل الاجتماعي بوجود خلافات عميقة بين دول الخليج وبالأخص بين أبو ظبي والرياض.. قمة جدة اليوم تؤكد على قوة ومتانة".

وكتب أحدهم معلقا على مقطع الفيديو قائلا: "لقاء الأشقاء"، وأضاف آخر: "في اتحادنا قوة".

لقطات استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن راشد تثير تفاعلا كبيرا.. (فيديو)

كما تفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية يوثق لحظة وصول الطائرة التي تقل الشيخ محمد بن راشد إلى جدة، رافعة العلمين السعودي والإماراتي.

حيث علق أحدهم قائلا: "علم المملكة بجانب الإمارات في أعلى طائرة نائب رئيس الإمارات لحظة وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية".

كما نشرت وزارة الخارجية السعودية صورة ترحيب بالشيخ محمد بن راشد أسوة ببقية القادة والمسؤولين الذي يمثلون دول الخليج في القمة الخليجية بمدينة جدة، وجاء في التغريدة: "أهلا بكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

وكتب الشيخ محمد بن راشد في "تويتر" عقب وصوله جدة: "وصلنا بحمد الله لمدينة جدة لحضور القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.. قمتان تحتضنهما عروس البحر الأحمر.. ويرعاهما خادم الحرمين الشريفين.. ويحوطهما الشعب السعودي الشقيق بكل عناية واهتمام.. نتفاءل بكل ذلك.. وندعم كل ما من شأنه ترسيخ الأخوة.. وتعزيز الاستقرار والازدهار.. وبناء جسور التعاون والسلام".

هذا وقد ترأس محمد بن سلمان اليوم الأربعاء نيابة عن الملك سلمان عبد العزيز، اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدّة.

وكان ولي العهد في استقبال الزعماء وممثلي قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.

واستضافت المملكة هذا اللقاء لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من دورها القيادي وإيمانا منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

ويأتي حرص قيادة المملكة علـى استضافة اللقاءات التشاورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون.

ووصل قادة وممثلو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء إلى مدينة جدة غربي السعودية، لعقد لقائهم التشاوري الـ18 على أن تليه قمة تجمعهم بقادة دول آسيا الوسطى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا