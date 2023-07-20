لقطات استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن راشد تثير تفاعلا كبيرا.. (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع فيديو من استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في جدة.

ونشر رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحضور اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة المشتركة مع دول آسيا الوسطى في مدينة جدة، حيث علق أحدهم قائلا: "قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.. التي انعقدت اليوم في جدة.. تؤكد على عمق الروابط التاريخية بين دول الخليج وأن الشائعات التي تروجها بعض الصحافة الأجنبية.. ووسائل التواصل الاجتماعي بوجود خلافات عميقة بين دول الخليج وبالأخص بين أبو ظبي والرياض.. قمة جدة اليوم تؤكد على قوة ومتانة".

قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي..التي انعقدت اليوم في جدة..تؤكد على عمق الروابط التاريخية بين دول الخليج وأن الشعائعات التي تروجها بعض الصحافة الأجنبية..و وسائل التواصل الإجتماعي بوجود خلافات عميقة بين دول الخليج وبالأخص بين أبو ظبي والرياض..قمة جدة اليوم تؤكد على قوة ومتانة https://t.co/tHBK2Hi6cE — سعيد بن عبيد الكندي (@alkindy51) July 19, 2023

وكتب أحدهم معلقا على مقطع الفيديو قائلا: "لقاء الأشقاء"، وأضاف آخر: "في اتحادنا قوة".

كما تفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية يوثق لحظة وصول الطائرة التي تقل الشيخ محمد بن راشد إلى جدة، رافعة العلمين السعودي والإماراتي.

حيث علق أحدهم قائلا: "علم المملكة بجانب الإمارات في أعلى طائرة نائب رئيس الإمارات لحظة وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية".

علم المملكة بجانب #الإمارات 🇦🇪 🇸🇦 في أعلى طائرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لحظة وصوله إلى #جدة للمشاركة في #القمة_الخليجية_مع_C5pic.twitter.com/2ONT61RWnF — الحص المنقايه 🇦🇪 (@memmm18) July 19, 2023

كما نشرت وزارة الخارجية السعودية صورة ترحيب بالشيخ محمد بن راشد أسوة ببقية القادة والمسؤولين الذي يمثلون دول الخليج في القمة الخليجية بمدينة جدة، وجاء في التغريدة: "أهلا بكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

#جدة | أهلاً بكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 🇦🇪🇸🇦 pic.twitter.com/txQO7ZSlHH — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 19, 2023

وكتب الشيخ محمد بن راشد في "تويتر" عقب وصوله جدة: "وصلنا بحمد الله لمدينة جدة لحضور القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.. قمتان تحتضنهما عروس البحر الأحمر.. ويرعاهما خادم الحرمين الشريفين.. ويحوطهما الشعب السعودي الشقيق بكل عناية واهتمام.. نتفاءل بكل ذلك.. وندعم كل ما من شأنه ترسيخ الأخوة.. وتعزيز الاستقرار والازدهار.. وبناء جسور التعاون والسلام".

وصلنا بحمدلله لمدينة جدة لحضور القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى .. قمتان تحتضنها عروس البحر الأحمر .. ويرعاهما خادم الحرمين الشريفين .. ويحوطهما الشعب السعودي الشقيق بكل عناية واهتمام ..

نتفاءل بكل ذلك .. وندعم كل ما من شأنه ترسيخ الأخوة… pic.twitter.com/99Hc4SAbph — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 19, 2023

هذا وقد ترأس محمد بن سلمان اليوم الأربعاء نيابة عن الملك سلمان عبد العزيز، اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدّة.

وكان ولي العهد في استقبال الزعماء وممثلي قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.

واستضافت المملكة هذا اللقاء لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من دورها القيادي وإيمانا منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

ويأتي حرص قيادة المملكة علـى استضافة اللقاءات التشاورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون.

ووصل قادة وممثلو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء إلى مدينة جدة غربي السعودية، لعقد لقائهم التشاوري الـ18 على أن تليه قمة تجمعهم بقادة دول آسيا الوسطى.

المصدر: RT