 
مباشر

نتنياهو يغادر المستشفى (فيديو)

أخبار العالم العربي

نتنياهو يغادر المستشفى (فيديو)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqni

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين مركز "شيبا" الطبي في مدينة رمات غان، بعد خضوعه لعملية زرع منظّم لضربات القلب.

إقرأ المزيد
الكشف عن الحالة الصحية لنتنياهو بعد خضوعه لعملية في القلب
الكشف عن الحالة الصحية لنتنياهو بعد خضوعه لعملية في القلب

وقال الأطباء الذين يتابعون حالة نتنياهو، إنه دخل إلى المشفى الموجود قرب تل أبيب على عجل مساء السبت الماضي، بعد أن رصد جهاز لمراقبة ضربات القلب زرعوه له قبل أسبوع، "اضطرابا مؤقتا في ضربات القلب".

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجفاف الواضح، نبهه هذا المساء بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا