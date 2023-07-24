نتنياهو يغادر المستشفى (فيديو)

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين مركز "شيبا" الطبي في مدينة رمات غان، بعد خضوعه لعملية زرع منظّم لضربات القلب.

إقرأ المزيد

وقال الأطباء الذين يتابعون حالة نتنياهو، إنه دخل إلى المشفى الموجود قرب تل أبيب على عجل مساء السبت الماضي، بعد أن رصد جهاز لمراقبة ضربات القلب زرعوه له قبل أسبوع، "اضطرابا مؤقتا في ضربات القلب".

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجفاف الواضح، نبهه هذا المساء بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.

לאחר יומיים באשפוז והשתלת קוצב לב: רה"מ נתניהו עזב את בית החולים@SivanSisaypic.twitter.com/8PeIRIDypy — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023

المصدر: RT