الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء يدين تدنيس المصحف ويطالب بإصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأديان

دان فضيلة الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تكرار التعدي على المصحف على يد متطرفين في السويد، معتبرا أن هذا يؤجج الكراهية والفتن.

وشدد الدكتور إبراهيم نجم، في بيان أصدره اليوم الجمعة، على أن تكرار جرائم حرق نسخ المصحف الشريف تحد سافر وصريح لمشاعر جميع الشعوب الإسلامية على مستوى العالم، مما يؤجج مشاعر الكراهية والفتنة والعنصرية البغيضة.

وقال إن "هذه الإساءات المتكررة والمتعمدة تعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة، وتهدد السلم والأمن الدوليين وتنذر بعواقب وخيمة بما يحتم تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته وكافة المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتصدي لهذه الجرائم والإساءات، ومواجهة كل ما من شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر الكراهية".

وحذر المتحدث من خطورة تكرار جرائم تعمد حرق المصحف الشريف وما يتبعه من ردود فعل على مستوى العالم الإسلامي وإثارة مشاعر الكراهية والغضب بين الشعوب.

المصدر: RT