مصر تصدر بيانا شديد اللهجة بعد تمزيق القرآن في السويد

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم.

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وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

وأكدت مصر على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

وأوضحت أن هذا الأمر هو تحد سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.

من جانبه، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات سماح السلطات السويدية مجددا بقيام متطرف بحرق المصحف الشريف في استوكهولم، معتبرا أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازا ضخما وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إن أبو الغيط سبق وحذر منذ أسابيع من مغبة سماح السلطات السويدية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي لا تسهم سوي في نشر خطاب التطرف، مشيرا في هذا الاطار الي سابق حماية السلطات السويدية لمن يرتكبون هذه الافعال المؤثمة، علي غرار ما فعلت مع متطرف قام بحرق علم العراق، وهو ما يمثل فعلا استفزازيا للمشاعر الوطنية العراقية.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن التراخي مع خطاب الكراهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح، وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف من حانب هؤلاء الدين يتحينون الفرصة لبث سمومهم ونشر أفكارهم الهدامة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد قال في بيان مساء الخميس، إن الإجراءات الحكومية بشأن حادثة تدنيس القرآن تأتي في إطار احترام الديانات السماوية.

وأضاف أن إجراءات الوزارة جاءت عاجلة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وصرح الصحاف بأن الدبلوماسية بدأت بمسار متصاعد لإجراءاتها منذ الحادثة الأولى للإساءة للقرآن الكريم.

وشدد في بيانه على أن الوزارة التزمت مسارا ثنائيا ومتعدد الأطراف للتعبير عن حرصها في الدفاع عن المقدسات بشكل إجرائي.

المصدر: RT