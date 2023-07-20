"أسماك الكويت ملوثة بالبلاستيك" والسفارة البريطانية تطلق تحذيرا يخص مياه الخليج العربي (صور)

أكدت خبيرة الشرق الأوسط والملحق البيئي بسفارة بريطانيا بالكويت، ريتشل مولهولاند، أن أسماك بحر الكويت ملوثة بنسبة بلاستيك كبيرة.

وجاءت تحذيرات مولهولاند، بعد تزايد مخلفات البلاستيك في خليج الكويت وتأثيرها على البيئة البحرية وحياة المستهلكين، مستندة في ذلك على أحدث دراسة وورقة عمل بحثية بيئية أجراها مركز علوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية البريطاني CEFAS، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.

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وقالت مولهولاند لصحيفة "القبس" الكويتية إن العينة التي تم أخذها من 8 أنواع من الأسماك الرئيسية الأكثر استهلاكاً في الكويت، من بينها "الهامور، الزبيدي، النقرور، الشيم، الميد، الربيان، القباقب"، إلى جانب كائنات بحرية أخرى، بيّنت وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في محتوى القناة الهضمية لأنواع مختلفة من الأسماك البحرية المستهلكة الرئيسية في الكويت، منبهة لمخاطرها على الأحياء البحرية وتأثيرها السلبي على الإنسان أيضاً.

وذكرت أن الدراسة تفيد بأن السمكة الواحدة في مياه الخليج تحتوي على 20 جزيئا بلاستيكيا، حيث يزداد هذا الأمر سوءا بشكل كبير في البحار والمحيطات أيضا، مشيرة إلى أن 75% من السلاحف النافقة في مياه الخليج العربي تغذّت على بلاستيك، وهو ما يؤثر على كل مياه الخليج في المنطقة.

وأضافت مولهولاند أن ذلك لا يعني أنه يجب علينا تجنّب تناول الأسماك، علما أن المأكولات البحرية عنصر رئيسي في الاستهلاك اليومي للبروتين للسكان المحليين والمقيمين في مجتمع الخليج العربي، حيث يقدر متوسط ​​معدل الاستهلاك بـ109 غرامات يوميا للفرد الواحد.

المصدر: القبس الكويتية