بعد زيارته للصين.. الرئيس الجزائري يزور تركيا

يجري الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، زيارة عمل إلى تركيا يومي 21 و22 يوليو الجاري، حيث سيلتقي خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ويختتم الرئيس تبون اليوم، زيارته الرسمية إلى الصين التي بدأها يوم الاثنين 17 يوليو 2023.

وكان الرئيس تبون قد زار الصين بناء على دعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ.

ويجري الرئيس الجزائري جولة تشمل عددا من الدول، استهلها بزيارة الدوحة ومنها لبكين ثم إلى أنقرة.

وفي منتصف يونيو الماضي، زار الرئيس الجزائري روسيا.

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المصدر: RT