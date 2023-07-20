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تبون يكشف عن مبالغ ضخمة ستستثمر في البلاد

مال وأعمال

تبون يكشف عن مبالغ ضخمة ستستثمر في البلاد
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائر، تشمل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.

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وأوضح الرئيس تبون الخميس، أن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين.

كما أكد الرئيس تبون أن هذه الزيارة فتحت كافة أفاق الاستثمار بين البلدين الصديقين، وسنسعى للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة.

كما أكد الرئيس تبون أن الجزائر لديها علاقات طيبة مع الصين ،تركيا وروسيا و قطر ومع دول صديقة في أوروبا كإيطاليا والبرتغال.

وعلى صعيد متصل، كشف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، من بكين، عن إنشاء مجلس أعمال جزائري - صيني بهدف "تعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين الاقتصادين" في البلدين.

المصدر: الشروق

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