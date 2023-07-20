الكشف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مصر

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في مصر أيمن حمزة، إن زيادة استهلاك الغاز تسبب في تخفيف الكهرباء في عدة مناطق.

وأوضح حمزة خلال تصريحات تليفزيونية: زيادة الاستهلاك والحمل الكبير في الغاز أدى إلى انخفاض في ضغط الغاز الموجود في الشبكة التي توصل لمحطات إنتاج الكهرباء، لذلك فإنه من ضمن العوامل الأساسية في تخفيف أحمال الكهرباء هو الغاز، وإن كان ليس مرتبطًا مباشرة بنا.

وتابع متحدث وزارة الكهرباء: تخطينا 35 ألف ميغا وات، حيث كان المعدل في العام الماضي 34 ألف ميغا وات وهو أقصى حمل كان موجود، متابعا: هناك منشآت حيوية وصحية لا يمكن المساس بها في تخفيف الكهرباء.

وأكد متحدث وزارة الكهرباء، أنه لابد من ترشيد الاستهلاك في الكهرباء من أجل التخفيف عن ضغط الغاز، وبالتالي تلبية احتياجات الكهرباء منه.

وكانت الحكومة المصرية قد أكدت أنه تم البدء منذ يومين بتخفيف أحمال الكهرباء بسبب موجة الحر مع زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأضاف مدبولي أنه مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأشار إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، قائلًا: نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء بوجه عام.

المصدر: RT