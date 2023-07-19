موجة الحر تجبر الحكومة المصرية على اتخاذ قرار عاجل

اتخذت الحكومة المصرية قرارا عاجلا بالبدء في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا.

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وأوضحت الحكومة المصرية أنه تم البدء منذ يومين بتخفيف أحمال الكهرباء بسبب موجة الحر مع زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأضاف مدبولي أنه مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأشار إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، قائلًا: نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء بوجه عام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية