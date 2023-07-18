السعودية والعراق ومصر على صفيح ساخن (فيديو)

شهدت درجات الحرارة في الوطن العربي ارتفاعا شديدا، حيث وصلت إلى 46 درجة مئوية في السعودية وهي أعلى درجة في الوطن العربي حاليا.

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ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من الأمم المتحدة، من أن العالم بدأ في تسجيل أعلى درجات حرارة، رصدت في تاريخه هذا العام.

وسجلت السعودية والعراق ومصر والسودان أعلى درجات الحرارة وتراوحت بين 46 و44 درجة مئوية ومن المتوقع أن تصل إلى 50 درجة.

ويرجع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، إلى ما اصطلح الخبراء على تسميته، بـ" ظاهرة القبة الحرارية".

وكان رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة في مصر محمد علي فهيم، قد قال إن درجات حرارة الظل تتخطى اليوم مستوى 42 إلى 46 درجة مئوية في معظم الجمهورية.

وأوضح أن هذا المنخفض يتسبب في أن تتجاوز درجات الحرارة في كل من دول الخليج (الكويت – قطر – البحرين – الإمارات – شمال عمان واليمن وشرق السعودية) والعراق وغرب إيران لـ 50 درجة مئوية خلال هذه الفترة.

وأشار الى أن حدود الموجة شديدة الحرارة في مصر تكون بأن تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل مما سيؤدي إلى زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الري بأكثر من 20-25% عن المعدل ويصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية " الإشعاع الشمسي "، محذرا من خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة اثناء الظهيرة.

المصدر: RT