تحذيرات في مصر من ارتفاع كبير لدرجات الحرارة وموجة الحر تمتد إلى 8 دول عربية

قال رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة في مصر محمد علي فهيم، إن درجات حرارة الظل تتخطى اليوم مستوى 42 إلى 46 درجة مئوية في معظم الجمهورية.

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وأوضح مركز معلومات تغير المناخ أن المنخفض القادم من الهند تسبب في إحداث موجات حارة قوية في مصر، حيث أدى إلى حدوث ضغط جوي منخفض قد تصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام في تعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وأضاف أن المنخفض يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر.

وأوضح أن هذا المنخفض يتسبب في أن تتجاوز درجات الحرارة في كل من دول الخليج (الكويت – قطر – البحرين – الإمارات – شمال عمان واليمن وشرق السعودية) والعراق وغرب إيران لـ 50 درجة مئوية خلال هذه الفترة.

وأشار الى أن حدود الموجة شديدة الحرارة في مصر تكون بأن تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل مما سيؤدي إلى زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الري بأكثر من 20-25% عن المعدل ويصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية " الإشعاع الشمسي "، محذرا من خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة اثناء الظهيرة .

كما تزداد الرطوبة النسبية صباحا ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات والتي تمثل ظروف مثلى انتشار بعض الأمراض المحبة للرطوبة الحرة "البياض الزغبي – الانثراكنوز – التبقعات البكتيرية وغيرها.

وحذرت هيئة الأرصاد المصرية من ارتفاع معدلات الرطوبة والتي تتسبب في الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية