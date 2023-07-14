موجة حر شديدة تضرب مصر

تشهد مصر موجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة بدأت منذ أمس الخميس، إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق الجمهورية.

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وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في توضيحها حول تساؤل متى تنتهي موجة الحر في مصر، إن موجة الطقس الحارة التي بدأت الخميس تؤثر على كافة الأنحاء المختلفة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ويكون شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت غانم أن موجة الطقس شديد الحرارة، من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى ذلك التوقيت، لتبدأ درجات الحرارة بعد تلك المدة في الانخفاض التدريجي، كما يجب متابعة أخبار حالة الطقس باستمرار لمعرفة تطورات حالة الطقس.

وأرجع البعض ارتفاع درجة الحرارة إلى ظاهرة "النينو"، حيث تشير الظاهرة إلى انخفاض درجات حرارة سطح المحيطات على نطاق واسع في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلى جانب تغيرات في دوران الغلاف الجوي المداري، مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار.

ومن أسبابها وجود تيارات ساخنة في المحيط الهادئ متجهةً نحو الشرق لتصل إلى سواحل أمريكا الجنوبية نتيجة للتسخين الذي تُحدثه مجموعة هذه التيارات في قاع المحيط الهادئ، ومن الممكن أن تشكل مع غيرها منظومة متكاملة، تؤدي إلى التغير الكبير في درجات حرارة المياه وبالتالي تحدث ظاهرة النينو.

المصدر: وسائل إعلام مصرية