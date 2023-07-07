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مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة تمتد من السبت حتى الاثنين وتسبب الوفاة

أخبار العالم العربي

مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة تمتد من السبت حتى الاثنين وتسبب الوفاة
AFP
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية  في مصر في بيان لها، من حالة الطقس اعتبارا من يوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشار البيان إلى أن مناطق مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، ستشد نشاطا للرياح بشكل يعرض حياة المصطافين والعاملين في الملاحة للخطر، إذ توقعت أن يبلغ ارتفاع الموج 3 أمتار.

وناشدت الأرصاد الجوية المصطافين بتوخي الحيطة والحذر، منعا لوقوع حوادث الغرق وحفاظا على سلامة الجميع.

المصدر: "المصري اليوم"

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