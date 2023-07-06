مصر.. الحكومة المصرية تتحرك لمواجهة لحماية من موجات الحر الشديد

أصدرت وزارة الزراعة المصرية توصيات عاجلة للمزارعين لحماية المحاصيل من موجات الحر الشديدة، التي يرتقب أن تستمر إلى غاية شهر أكتوبر.

وأصدرت وزارة الزراعة نشرة توصيات فنية للمزارعين من خلال مركز معلومات تغير المناخ، حيث تخص فترة الموجات شديدة الحرارة، التي حذر المركز من أنها ستشهد موجات حر شديدة حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأوصى المركز برش المبيدات الحشرية الوقائية بالجرعات الصحيحة، في الوقت المناسب للحد من تفشي الحشرات الضارة، وتوفير الظل المناسب للنباتات الحساسة للحرارة الشديدة باستخدام الشاشات المظللة والخيام الزراعية، وزيادة تربية النباتات المقاومة للظروف الجوية القاسية والصيفية.

ونبه المركز أيضا على ضرورة توفير المياه بشكل كافٍ للنباتات والمحاصيل في الفترات الحارة والجافة، وتنظيم الري بشكل جيد وفقا لاحتياجات المحاصيل والنباتات، بالإضافة إلى التحكم في الرطوبة النسبية في المزارع والحد من تراكم الندى على سطح النباتات، وتحديث الأساليب الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة لتحسين إنتاجية المزارع وجودة المحاصيل والنباتات، مع ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والحيوي للمنطقة الزراعية.

وينبغي على الفلاحين توفير الرعاية اللازمة أيضا للمواشي والحيوانات المحلية، وتنظيم استخدام الموارد الطبيعية المتاحة، كما يجدر بهم متابعة تحديثات التنبؤات الجوية والمناخية واتخاذ الإجراءات الوقائية والحماية المناسبة للمحاصيل الزراعية.

المصدر: "القاهرة 24"