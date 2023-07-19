جيش من العمال المصريين والروس في موقع المفاعلات النووية.. "الضبعة" تنشر صورة تثير مواقع التواصل

نشرت قناة "الضبعة" على تليغرام صورة للعمال المصريين والروس المشاركين في بناء المفاعلات النووية المصرية في منطقة الضبعة.

وجاء نشر الصورة بالتزامن مع زيارة المدير العام لشركة "روسآتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، موقع محطة الضبعة النووية ولقاء وزير الكهرباء المصري محمد شاكر ورئيس هيئة المحطات النووية في مصر أمجد الوكيل.

وأجرى الوفد الروسي جولة في موقع إنشاء المحطة النووية للتحقق من حالة الأعمال هناك، وزار الميناء البحري الذي تم إنشاؤه، واستمع إلى تقارير حول سير أعمال البناء في المفاعلات رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، وكذلك حول الأعمال التحضيرية في المفاعل رقم 4.

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا بين المصريين، حيث أشاد الكثير من المواطنيين بالتعاون الحالي بين مصر وروسيا.

المصدر: RT