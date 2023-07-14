موقع مصري ينشر اعترافات خطيرة وصادمة لمتهمين في بيع كلى مصريين لعرب أثرياء

نشر موقع "القاهرة 24" اعترافات متهمين في قضية تنظيم بيع الأعضاء البشرية.

وفي القضية المتهم فيها طبيب تحاليل ومالك أحد المعامل للتحاليل الطبية و3 آخرين بتكوين تنظيم إجرامي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية، اعترفوا باستقطاب الشباب الذي يمر بظروف مادية طاحنة وإقناعه ببيع كليته ومن ثم بيعها للعرب والأثرياء مقابل مبالغ مالية.

واعترف المتهم الثاني في القضية خلال التحقيقات باشتراكه والمتهمين الثالث والرابع في استقطاب الشباب ممن يمرون بأزمات مالية وإقناعهم في التصرف في أحد أعضاء جسدهم "الكلى"، على أن يتحصل على مبلغ مالي نظير ذلك.

وأضاف أنه تمكن من استقطاب اثنين من الضحايا نظير مبلغ مالي وقدره 2000 جنيه نظير كل حالة يستقطبها.

كما اعترف المتهم الثالث بقيامه والمتهم الثاني في تجارة الأعضاء البشرية والسير مع المجني عليهم في الإجراءات الطبية والحكومية التي يتم إبلاغه بها عن طريق المتهم الأول، حتى إتمام العملية الجراحية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري