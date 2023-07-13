وزير الخارجية الأردني يحذر من معاناة اللاجئين السوريين

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الآخرون وليس الأردن.

وقال الصفدي في تغريدة له على "تويتر"، إنه "بحلول 1 أغسطس القادم سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن، كما أن بعض وكالات الأمم المتحدة الأخرى وبعض المانحين يفعلون الشيء نفسه"، مشددا على أن "الأردن غير قادر على سد هذه الفجوة".

By August 1, #WFP will cut vital subsidies to Syrian refugees in Jordan. Other #UN agencies & some donors are doing the same. We’ll not be able to fill the gap.

Refugees will suffer.

This is not on Jordan. It is on those who are cutting support. We can’t carry this burden alone — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 13, 2023

وأشار الصفدي أن الأردن يسعى للتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين من برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين، مؤكدا ضرورة إجراء تدابير للتخفيف من تأثيره، وأن "تحمل عبء توفير حياة كريمة للاجئين لا يمكن أن يكون علينا وحدنا".

We urge #WFP & others cutting subsidies to Syrian refugees to reverse decision. Providing dignified lives to refugees is a global responsibility. It is not ours alone as host country. UN must work to enable voluntary return. Until then, its agencies must keep sufficient support. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 13, 2023

ولفت إلى أن "اللاجئين السوريين في الأردن سيعانون، وهذا الأمر لا يقع على عاتق الأردن بل يقع على أولئك الذين يقطعون الدعم عنهم إذ أن الأردن لا يمكنها تحمل هذا العبء لوحدها"، داعيا برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين إلى عدم قطع الدعم.

وطالب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى يتم ذلك شدد على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم الكافي.

We’ll consult with regional host countries to hold a meeting to develop a joint response to declining support to Syrian refugees, including by #WFP & others, & measures to mitigate its impact. Burden of providing dignified lives to refugees cannot keep shifting towards us alone. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 13, 2023

المصدر: RT