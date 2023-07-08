السيسي يهنىء رئيس وزراء اليونان بالفوز في الانتخابات

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي، معتبرا أن "نتائجها أكدت ثقة الناخب اليوناني في شخص وسياسات رئيس الوزراء".

وأعرب السيسي خلال الاتصال عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

من جانبه، تقدم رئيس الوزراء اليوناني، بالشكر للرئيس المصري، مؤكدا قوة العلاقات بين مصر واليونان وتميزها، كما أعرب عن حرص بلاده المتبادل على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعدة، فضلا عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق المتوسط، وتداعيات الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم.

المصدر: RT