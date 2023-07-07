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السودان.. والي كسلا يعلن التعبئة العامة والاستنفار لدعم الجيش

أخبار العالم العربي

السودان.. والي كسلا يعلن التعبئة العامة والاستنفار لدعم الجيش
عناصر من الجيش السوداني
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أعلن والي ولاية كسلا شرقي السودان، اليوم الجمعة، عن التعبئة العامة والاستنفار لدعم الجيش في معركته ضد قوات الدعم السريع.

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كما أعلن والي الجزيرة عن فتح معسكرات تجنيد للمواطنيين تلبيه لدعوه قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان للاستنفار.

وفي وقت سابق، ناشدت القوات المسلحة في بيان "الشباب، وكل من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية"، مضيفة أنه تم "توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش المواطنين إلى التطوع في صفوفه منذ أن بدأت الأزمة بينه وبين قوات الدعم السريع قبل حوالي 3 أشهر.

وتأتي هذه الدعوة الجديدة بعيد قصف مدفعي في الخرطوم، التي تسمى العاصمة المثلثة كونها تتألف من ثلاث مناطق هي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 2800 شخص، ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص.

المصدر: RT

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