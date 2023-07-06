الجيش السوداني يغير على المدينة الرياضية وأرض المعسكرات سوبا

أغار سلاح الجو السوداني فجر اليوم الخميس على المدينة الرياضية وأرض المعسكرات سوبا جنوبي الخرطوم.

إقرأ المزيد

وقال مراسل RT، إنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة مع تحليق للطيران شرقي وجنوبي العاصمة السودانية، كما كان هناك قصف مدفعي في مواقع الدعم السريع بوسط أم درمان وشمال بحري.

في غضون ذلك، أعلن والي ولايه كسلا عن تمديد حالة الطوارئ في الولايه لمدة شهرين.

وفي وقت سابق، ناشدت القوات المسلحة في بيان "الشباب، وكل من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية"، مضيفة أنه تم "توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش المواطنين إلى التطوع في صفوفه منذ أن بدأت الأزمة بينه وبين قوات الدعم السريع قبل حوالي 3 أشهر.

وتأتي هذه الدعوة الجديدة بعيد قصف مدفعي في الخرطوم، التي تسمى العاصمة المثلثة كونها تتألف من ثلاث مناطق هي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 2800 شخص، ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص.

المصدر: RT+ وكالات