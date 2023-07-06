تحرك مغربي بسبب "القفطان"

نقل موقع "هسبريس" المغربي عن مصدر مطلع، أن وزارة الشباب والثقافة في المغرب شرعت في اتخاذ مجموعة إجراءات قانونية من أجل التصدي لمحاولة نسب "القفطان" إلى التراث الجزائري.

وأورد الموقع عن المصدر قوله "لقد تم تسجيله في الملف الذي قدمته الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)"، معتبرا أن "الصورة الموجودة في الملف الذي وضعته الجزائر، والمتوفر في الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، هي صورة تعود إلى القفطان المغربي".

ونقل الموقع عن أن "الوزارة اتصلت، يوم أمس الأربعاء، بمندوبية المغرب لدى اليونسكو لتطلب منهم التحرك في الموضوع والقيام بالإجراءات الضرورية، لأنه لا يمكن أن يأخذ ذلك القفطان، ويقدم على أساس أنه من تراث الدولة المجاورة".

وتابع المصدر ذاته أن "المسطرة القانونية التي اتبعتها الوزارة الوصية هي وضع شكاية لدى لجنة اسمها لجنة التقييم لدى اليونسكو"، مضيفا أن "هذا التحرك والمسألة التي ستسلكها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المغربية، ومندوبية المغرب لدى اليونسكو، من أجل سحب صورة القفطان والوصف المكتوب تحت الصورة، وليس اسم الملف".

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المصدر: "هسبريس"