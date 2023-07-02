الطماطم المغربية تغزو الأسواق الأوروبية!

ارتفعت صادرات الطماطم المغربية إلى القارة الأوروبية بنسبة 9.74 % خلال هذا العام.

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وقال مركز البيانات الإحصائي الأوروبي "يوروستاكوم"، ومنصة "هورت أنفو" الإسبانية، إن "الطماطم المغربية تفوقت على نظيرتها الإسبانية، بعدما كانت الأخيرة، وفق أرقام عام 2021، المهمين الأول على السوق الأوروبية، غير أن أرقام عام 2022 و2023 أظهرت تقدما لصالح طماطم المغرب.

وقد صدر المغرب، في الربع الأول من السنة الجارية، ما يصل إلى 196 مليون كيلوغرام من الطماطم، بقيمة بلغت ما يقارب 359 مليون يورو، وهو رقم قياسي مقارنة بسنة 2021 التي عرفت تصدير 17 مليون كيلوغرام فقط.

وتظهر الأرقام أن الطماطم المغربية نافست أيضا الطماطم التركية والفرنسية والهولندية والبلجيكية وغيرها، وهي الدول التي تبدو صادراتها من الطماطم خلال الربع الأول من سنة 2023 في منحدر الهبوط، إذ تراجعت فرنسا بنسبة 20%، وهولندا بـ 60%، ثم بلجيكا بنسبة قياسية وصلت إلى 72 %.

وبحسب المعطيات، فإن الدول الأوروبية اشترت ما مجموعه 641 مليون كيلوغرام من الطماطم خلال السنة الجارية، غالبيتها من المملكة المغربية، التي تبقى طماطمها المفضلة نظرا لسعرها المنخفض وجودتها العالية.

وبحسب موقع "هيسبرس" المغربي، فإن تصاعد هذه الأرقام بصادرات الطماطم إلى الخارج، يبرز التخوف من ارتفاع أسعارها بالسوق الوطنية، إذ رغم نهج الوزارة المعنية سياسة الأولوية للسوق الداخلية، يتشبث المصدرون المغاربة بـمضاعفة الصادرات من الطماطم.

المصدر: هيسبريس