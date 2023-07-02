عذراء بعد 40 يوم زواج.. مطربة جزائرية تتهم زوجها المصري بالتعدي عليها بالضرب وحرمانها من حقوقها

حررت مطربة تحمل الجنسية الجزائرية وتدعى أ.ح (32 سنة)، محضرا تتهم فيه زوجها المصري المدعو أ.خ (39 عاما) بالاعتداء عليها وتعذيبها وحجزها داخل المنزل منذ زفافهما قبل 40 يوما.

وذكرت السيدة في بلاغها أن زوجها دائم التعدي عليها بالضرب بطريقة وحشية، حيث تسبب لها في جروح وكدمات في جسدها، كما حجزها داخل منزل الزوجية بدون طعام لعدة أيام وحرمها من حقوقها الشرعية، حيث ما زالت عذراء منذ زواجها منه.

وقالت السيدة في بلاغها إنها تعرفت على زوجها خلال زيارتها لمصر، فأقنعها بالزواج وسافر معاها إلى الجزائر للتعرف على أسرتها، ثم تقدم لطلب يدها بشكل رسمي من عائلتها ووعدها بعيش حياة سعيدة معه، لكنها تفاجأت بمعاملته غير الإنسانية بعد أن أتما الزواج وعادا إلى مصر.

وادعت السيدة في بلاغها أنها تفاجأت بأن زوجها عاطل دون وظيفة، على الرغم من أنه ادعى قبل الزواج أنه يعمل في إحدى شركات البترول.

وأشارت إلى أن زوجها يتعاطى المواد المخدرة بكميات كبيرة جدا طوال اليوم، لكنها لا تعلم مصدر الأموال التي يتحصل عليها، فضلا عن أنها طلبت منه أن يمكنها من حقوقها الشرعية منذ يوم زواجهما، لكن يرفض ذلك وظل بعيدا عنها.

وأكدت الشاكية أنها لم تجد طريقا سوى اللجوء إلى الأجهزة الأمنية لحمايتها من الزوج، فقامت بتحرير محضر بقسم شرطة الطالبية بالجيزة، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها وإحداث الإصابات المذكورة، حيث يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

المصدر: "القاهرة 24" المصري