مصر.. سيدة تصطدم بمشهد مروع أثناء توجهها لصالون حلاقة ليلة العيد والشرطة تتحرك

قالت سيدة مصرية إنها كانت متوجهة إلى صالون حلاقة ليلة العيد عندما اكتشفت مأساة طفلة صغيرة تدعى كندة تم حلق شعرها "زيرو" علاوة على آثار حروق في جميع أنحاء جسدها.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من إحدى السيدات يفيد بمشاهدتها لصغيرة في العقد الأول من عمرها مصابة بعدة إصابات وحروق بجسدها وشعر رأسها تمت إزالته بالكامل، حيث وجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ والتأكد من صحته.

وانتقلت قوة أمنية للكوافير محل البلاغ وتبين صحةته ووجود طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تدعى كندة مصابة بحروق وكدمات وصلعاء الرأس.

وكشفت التحريات أن الطفلة ابنة صاحبة صالون الحلاقة وأن الأم هي من قامت بتعذيبها بحجة تأديبها.

وألقت الشرطة القبض على الأم التي اعترفت بارتكاب الواقعة وقالت إنها منفصلة عن زوجها وترك لها 5 أبناء تولت تربيتهم، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بتسخين ملعقة وكيّ جسد طفلتها بحجة تأديبها ومنعها من الشقاوة ثم حلقت شعر رأسها بالكامل.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري