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ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة عراقية

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ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة عراقية
أرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مبنى مدرسة قيد التأهيل في محافظة الأنبار، في أحدث عملياتها لمكافحة المخدرات.

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وذكر بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" أنه في "عملية نوعية... تمكنت مديرية شؤون المخدرات من ضبط 250 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون وكيلوغرام حشيشة داخل مدرسة قيد التأهيل في مدينة الرمادي"مركز محافظة الأنبار في غرب العراق.

وأشارت الى أن قوات الأمن تمضي في إجراءات قضائية لتوقيف المتورطين في "الجريمة"، وفقا للبيان الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتتشارك محافظة الأنبار حدودا طويلة مع كل من سوريا والأردن والسعودية.

وتُشكل دول الخليج وخصوصا السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، التي تأتي أساسا من لبنان وسوريا، حيث تحولت إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.

المصدر: أ ف ب

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