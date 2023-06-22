 
مباشر

ضبط أكثر من 6 ملايين حبة "كبتاغون" في سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

ضبط أكثر من 6 ملايين حبة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vk14

أعلنت السلطات في سلطنة عمان الخميس إلقاء القبض على شبكة لتهريب المخدرات، وضبط أكثر من ستة ملايين حبة "كبتاغون" خلال "عملية نوعية" بالتعاون مع السلطات السعودية.

وقالت الشرطة في فيديو نشرته في حسابها على موقع "تويتر"، إنها نفذت "عملية نوعية" تمكنت خلالها "من ضبط الشبكة بالجرم المشهود والأدلة القاطعة بعد عمليات تتبع ورصد دقيقة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية".

وأضافت: "بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 6 ملايين قرص من حبوب الكبتاغون تمّ تخزينها في مستودعات مختلفة تمهيدا لإعادة تصديرها داخل شحنات وبضائع أخرى وإخفائها بطريقة ذكية ومحكمة".

وأظهرت لقطات عناصر أمن يرتدون قفازات ويفرغون كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون موضوعة في أكياس بنية اللون في صناديق كرتون بيضاء وعلب أخرى بلاستيكية مستديرة صغيرة.

وأشارت الشرطة إلى أن الشبكة كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات "داخل شحنات وبضائع مختلفة عبر المنافذ البرية والبحرية"، بدون تحديد وجهة هذه الشحنات.

وتقود السعودية، منذ نهاية أبريل، أكبر حملة متزامنة ضد المخدرات عبر البلاد منذ سنوات.

وتعلن المملكة بانتظام عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات.

ونهاية العام الماضي، استأنفت السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات بعد تعليقها في يناير 2021.

وتُعدّ حبوب "الكبتاغون" من المخدرات السهلة التصنيع ويصنفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وهي مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

إقرأ المزيد
سلطنة عمان..عمل فني فرنسي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
سلطنة عمان..عمل فني فرنسي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا