ضبط أكثر من 6 ملايين حبة "كبتاغون" في سلطنة عمان

أعلنت السلطات في سلطنة عمان الخميس إلقاء القبض على شبكة لتهريب المخدرات، وضبط أكثر من ستة ملايين حبة "كبتاغون" خلال "عملية نوعية" بالتعاون مع السلطات السعودية.

وقالت الشرطة في فيديو نشرته في حسابها على موقع "تويتر"، إنها نفذت "عملية نوعية" تمكنت خلالها "من ضبط الشبكة بالجرم المشهود والأدلة القاطعة بعد عمليات تتبع ورصد دقيقة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية".

وأضافت: "بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 6 ملايين قرص من حبوب الكبتاغون تمّ تخزينها في مستودعات مختلفة تمهيدا لإعادة تصديرها داخل شحنات وبضائع أخرى وإخفائها بطريقة ذكية ومحكمة".

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على شبكةٍ دوليةٍ لتهريب المخدرات، بعد عمليات تتبعٍ ورصدٍ دقيقة أسفرت عن ضبط كمياتٍ تزيد عن 6 ملايين قرصٍ من مخدر الكبتاجون، وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانيةpic.twitter.com/wKO9UWCYpp — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 22, 2023

وأظهرت لقطات عناصر أمن يرتدون قفازات ويفرغون كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون موضوعة في أكياس بنية اللون في صناديق كرتون بيضاء وعلب أخرى بلاستيكية مستديرة صغيرة.

وأشارت الشرطة إلى أن الشبكة كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات "داخل شحنات وبضائع مختلفة عبر المنافذ البرية والبحرية"، بدون تحديد وجهة هذه الشحنات.

وتقود السعودية، منذ نهاية أبريل، أكبر حملة متزامنة ضد المخدرات عبر البلاد منذ سنوات.

وتعلن المملكة بانتظام عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات.

ونهاية العام الماضي، استأنفت السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات بعد تعليقها في يناير 2021.

وتُعدّ حبوب "الكبتاغون" من المخدرات السهلة التصنيع ويصنفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وهي مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

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المصدر: أ ف ب