سلطنة عمان..عمل فني فرنسي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمل فني مذهل، رسمه الفنان الفرنسي غيوم لاغروس في سلطنة عمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو للوحة الفنان الفرنسي غيوم لاغروس، التي تظهر طفلا ضخما يجلس ويمسك في يده لمبة، ويشعل لمبة بالطاقة الشمسية في محطة الطاقة الشمسية بسلطنة عمان.

تتجه بلدي #سلطنة_عمان بشكل متسارع نحو تنمية قطاع الطاقة النظيفة وتوفيرها من خلال إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.



بطريقة إبداعية صور الفنان الفرنسي غيوم لاغروس هذا التوجه برسمه طفلا يشعل الإضاءة في أحد حقول إنتاج الطاقة الشمسية بـ #عُمانpic.twitter.com/QGhSUHhLvd — Alwaleed Zaher Aladawi (@AlwaleedZahir) May 29, 2023

محطة الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان:



الفنان الفرنسي غيوم لاغروس يرسم "طفل يشعل لمبة بالطاقة الشمسية" 😍❤️ pic.twitter.com/eGFEc4o4ET — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 28, 2023



يذكر أنه تم إعلان أكبر مشروع للألواح الشمسية في سلطنة عمان، حيث تستهدف عمان الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، لترتفع هذه النسبة إلى 39% في عام 2040.

المصدر: RT