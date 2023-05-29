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سلطنة عمان..عمل فني فرنسي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

الثقافة والفن

سلطنة عمان..عمل فني فرنسي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
Globallookpress
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمل فني مذهل، رسمه الفنان الفرنسي غيوم لاغروس في سلطنة عمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو للوحة الفنان الفرنسي غيوم لاغروس، التي تظهر طفلا ضخما يجلس ويمسك في يده لمبة، ويشعل لمبة بالطاقة الشمسية في محطة الطاقة الشمسية بسلطنة عمان.


يذكر أنه تم إعلان أكبر مشروع للألواح الشمسية في سلطنة عمان، حيث تستهدف عمان الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، لترتفع هذه النسبة إلى 39% في عام 2040.

المصدر: RT

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