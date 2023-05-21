فراشات روسيا يبدعن في مصر (صور)

أبدعت أكثر من 160 طالبة من البيت الروسي في مصر على مسرح دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، حيث قدم العرض المركز الثقافي الروسي برئاسة بافيل كيديسوك بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

وقدمت الطالبات الروسيات مجموعة من العروض المبدعة والرائعة تابعة لقسم البالية بالمركز الروسي بالإسكندرية من إخراج يكترينا لوغينوفا، بحضور عدد من الدبلوماسيين الروس والشخصيات العامة المصرية.

ووجهت مديرة أوبرا الإسكندرية هدى حسني الشكر للبيت الروسي بالإسكندرية والقائمين عليه وقدمت تكريما باسم دار الأوبرا المصرية لمدير البيت الروسي بالإسكندرية، للتعاون المثمر والمستمر بين دار أوبرا الإسكندرية والبيت الروسي خلال الفترات السابقة.

وأكد كيديسوك على أهمية العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا والتي تحمل مضمون ثري وتاريخي، مشيرا إلى الروابط الوطيدة التي تجمع بين القاهرة وموسكو من خلال الفعاليات التبادلية التي أظهرت أهمية دور القوى الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات.

المصدر: RT