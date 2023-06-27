السيطرة على حريق برج عجمان في الإمارات (فيديو)
أخمدت فرق الدفاع المدني في الإمارات حريقا اندلع أمس الاثنين في برج "عجمان ون".
وأوضح العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، اليوم الثلاثاء، أنه بالتنسيق مع غرفة العمليات بالشرطة تم توفير مركز متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات والفقدان لسكان برج عجمان ون (02) في موقع الحدث.
وفي وقت سابق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر ألسنة اللهب وهي تلتهم المبنى، ولم يتم الإعلان عن أي أضرار بشرية، بانتظار فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.
فيديو..— تحديث الأخبار (@Updateksa) June 27, 2023
السيطرة على حريق برج عجمان بـ الإمارات
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السيطرة على الحريق في برج عجمان ون https://t.co/ZodvgmUZld#أخبار_عجمان#الإمارات#أخبار#عجمان#حريق_عجمان_ون#عجمان_ونpic.twitter.com/CNNBWZhHSp— أخبار عجمان (@ajmannews) June 27, 2023
المصدر: الإمارات اليوم