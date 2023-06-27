السيطرة على حريق برج عجمان في الإمارات (فيديو)

أخمدت فرق الدفاع المدني في الإمارات حريقا اندلع أمس الاثنين في برج "عجمان ون".

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وأوضح العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، اليوم الثلاثاء، أنه بالتنسيق مع غرفة العمليات بالشرطة تم توفير مركز متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات والفقدان لسكان برج عجمان ون (02) في موقع الحدث.

وفي وقت سابق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر ألسنة اللهب وهي تلتهم المبنى، ولم يتم الإعلان عن أي أضرار بشرية، بانتظار فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

فيديو..



السيطرة على حريق برج عجمان بـ الإمارات

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pic.twitter.com/FC9CqmZQZG — تحديث الأخبار (@Updateksa) June 27, 2023

المصدر: الإمارات اليوم