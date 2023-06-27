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السيطرة على حريق برج عجمان في الإمارات (فيديو)

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السيطرة على حريق برج عجمان في الإمارات (فيديو)
حريق برج عجمان
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أخمدت فرق الدفاع المدني في الإمارات حريقا اندلع أمس الاثنين في برج "عجمان ون".

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بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في أحد الأبراج السكنية في عجمان بدولة الإمارات

وأوضح العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، اليوم الثلاثاء، أنه بالتنسيق مع غرفة العمليات بالشرطة تم توفير مركز متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات والفقدان لسكان برج عجمان ون (02) في موقع الحدث.

وفي وقت سابق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر ألسنة اللهب وهي تلتهم المبنى، ولم يتم الإعلان عن أي أضرار بشرية، بانتظار فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

المصدر: الإمارات اليوم

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