بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في أحد الأبراج السكنية في عجمان بدولة الإمارات

أفادت وسائل إعلام مختلفة بوقوع حريق كبير في أحد الأبراج السكنية في عجمان بدولة الإمارات، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة عليه.

وتحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي امتد على طول البرج في وقت متأخر من مساء اليوم.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الحريق يلتهم برجا سكنيا في عجمان.

ولم ترد بعد أي معلومات عن وقوع إصابات جراء الحريق، وحتى هذه اللحظات لم يتم الكشف عن سبب الحريق أو معرفة حجم الأضرار البشرية أو المادية.

المصدر: وكالات