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"المشاعر المقدّسة".. تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة السعودية في يوم التروية

أخبار العالم العربي

Sputnik
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كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى اليوم الاثنين في بعض مدن المملكة.

وسجلت مكة المكرمة وعرفات ومنى ومزدلفة والخرج ووادي الدواسر 46 درجة مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى لليوم جاءت كالآتي:

مكة المكرمة وعرفات ومنى ومزدلفة والخرج ووادي الدواسر 46 مئوية.

المدينة المنوّرة والدمام وشرورة وينبع والأحساء 45 مئوية،

سجلت بريدة والصمان والتنهات والعلا وحفر الباطن والدهناء 44 مئوية.

وبخصوص درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ19 مئوية، والقريات 21 درجة وطريف 22 مئوية.

هذا وسجلت الوجه وجازان أعلى رطوبة بنسبتَي 90 و80%.

المصدر: "عكاظ"

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