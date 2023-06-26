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وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيرا للحجاج

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيرا للحجاج
Sputnik
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أصدرت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تحذيرا صحيا للحجاج بشأن الأجواء في المشاعر المقدسة.

وحذرت وزارة الصحة الحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وجاء ذلك بعد أن نبه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، مما قد يشكّل خطراً على صحة الحجيج.

وأوصت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.

المصدر: "واس"

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