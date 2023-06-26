"مثل هذا افتح له حساب في تيك توك".."تيس" في "غاية الجمال" يثير تفاعلا في تويتر (فيديو)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"تيس" يتميز بجمال شكله ولونه الأبيض ونعومته، ما أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تيسا يكسوه الشعر الأبيض الناعم بشكل كثيف، بدا قوي البنية، في حين أن أذنيه وأنفه كسبا اللون الوردي، ما زاد من جماله.

ولاقى مقطع الفيديو رواجا في مواقع التواصل، حيث لقي أثار التيس دهشة وإعجاب رواد اهذه المواقع التواصل، في حيم طرح ناشر الفيديو سؤال: "يطاوعك قلبك تذبحه يوم العيد؟"

وتنوعت التعليقات ما بين الإشادة بما يخلقه الله، وبين عبارت طريفة منها عدم القدرة على تقديم هذا التيس كأضحية، حيث علق أحدهم: "لا والله (لا أضحي به)..مثل هذا افتح له حساب في TikTok".

لا والله مثل هذا افتح له حساب في TikTok https://t.co/vH2kc6nWfp — وضاح العفيفي (@Waddahalafifi) June 26, 2023

ماش تحس لحمته طعمها مارشملو. — محمد الفهادي (@mfaahadi) June 25, 2023

مآ شاء الله — فرح🇸🇦💚 (@farooo7777) June 26, 2023

المصدر: RT