"حزب الله" ينشر مقطع فيديو لإسقاطه طائرة مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان (فيديو)

نشر الإعلام الحربي في"حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين مقطع فيديو يوثق إسقاطه لطائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد.

ونشر مراسل قناة "المنار" مقطع الفيديو، كاشفا التفاصيل، حيث علق قائلا: "أسقطت المقاومة الإسلامية عند الساعة12 من ظهر اليوم الاثنين، بالأسلحة المناسبة، طائرة مسيّرة إسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب لبنان".

وأضاف: "الطائرة المسيّرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى حوالي 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون".

وأردف: "تُظهر الصور كيف حاول العدو الإسرائيلي إستعادة السيطرة على الطائرة المسيّرة بعد إصابتها دون أن ينجح بذلك"، متابعا: مواصفات الطائرة المسيّرة: النوع: R - Copter 1000 الطول: 170 سم العرض: 200 سم، مزودة بكاميرتين عالية الجودة".

🔴 أسقطت المقاومة الإسلامية عند الساعة ١٢ من ظهر اليوم الاثنين، بالأسلحة المناسبة، طائرة مسيّرة إسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب لبنان. الطائرة المسيّرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى حوالي 7 كلم داخل… pic.twitter.com/qUZmD015i0 — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) June 26, 2023

المصدر: RT