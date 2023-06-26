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"حزب الله" ينشر مقطع فيديو لإسقاطه طائرة مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان (فيديو)

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AP
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نشر الإعلام الحربي في"حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين مقطع فيديو يوثق إسقاطه لطائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد.

ونشر مراسل قناة "المنار" مقطع الفيديو، كاشفا التفاصيل، حيث علق قائلا: "أسقطت المقاومة الإسلامية عند الساعة12 من ظهر اليوم الاثنين، بالأسلحة المناسبة، طائرة مسيّرة إسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب لبنان".

وأضاف: "الطائرة المسيّرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى حوالي 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون".

وأردف: "تُظهر الصور كيف حاول العدو الإسرائيلي إستعادة السيطرة على الطائرة المسيّرة بعد إصابتها دون أن ينجح بذلك"، متابعا: مواصفات الطائرة المسيّرة: النوع: R - Copter 1000 الطول: 170 سم العرض: 200 سم، مزودة بكاميرتين عالية الجودة".

المصدر: RT

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