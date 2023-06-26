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"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

أخبار العالم العربي

AP
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية، وقال الجيش الإسرائيلي إن المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني.

وقال الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" في بيان: "إسقاط مسيّرة تتبع لجيش الاحتلال اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "مسيرة تابعة لنا سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني ولا خوف من تسرب معلومات".

المصدر: "المنار" + RT

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