"حزب الله" اللبناني يصدر بيانا عقب إسقاطه طائرة مسيّرة إسرائيلية

أصدر "حزب الله" اللبناني" اليوم الاثنين، بيانا بخصوص إسقاطه طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية خرقت الأجواء الوطنية في وادي العزية قرب بلدة زبقين الجنوبية.



وفي بيان له، قال "حزب الله": "الطائرة المسيرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمالي فلسطين المحتلة".

وأضاف البيان: "المسيرة حلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى نحو 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية.

وقال الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" في بيان: "إسقاط مسيرة تتبع لجيش الاحتلال اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "مسيرة تابعة لنا سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني ولا خوف من تسرب معلومات".

المصدر: RT + "الميادين"