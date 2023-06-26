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الرئيسي الإيراني يعرب عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهة محاولة التمرد

أخبار العالم العربي

الرئيسي الإيراني يعرب عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهة محاولة التمرد
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أعرب فيه عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهتها محاولة التمرد في 24 يونيو.

وجاء في بيان الكرملين: "أعرب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي عن دعمه الكامل للقيادة الروسية في اتصال هاتفيجرى بين الرئيسين الروسي والإيراني".

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وأضاف البيان: "تم بحث خلال الاتصال آفاق تطوير التعاون الثنائي مع التركيز على التنفيذ العملي للاتفاقيات القائمة في مجال التجارة والطاقة والنقل.. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية.. كما تم التطرق لبعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي تم بما في ذلك ضمان الاستقرار في منطقة القوقاز والتسوية السورية".

المصدر: نوفوستي

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