طهران: نتوقع من حكومتي العراق وإقليم كردستان الوفاء بمسؤولياتهما

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانیة ناصر كنعاني، أن بلاده تتوقع من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان الوفاء بمسؤولياتهما تجاه الحفاظ على أمن الحدود.

وقال كنعاني: "بناء على علاقات الجوار الجيدة مع العراق والاتفاق الأمني الأخير بشأن إقليم كردستان، نتوقع أن تفي الحكومة العراقية وحكومة الإقليم بمسؤولياتها تجاه الحفاظ على أمن الحدود".

وأكد كنعاني أن بلاده لا تثق بالحكومة الأمريكية، لأنها تتابع سياسة إثارة الخلافات في المنطقة.

وقال كنعاني بشأن استمرار الاشتباكات في كردستان العراق: "الاشتباكات بين جماعات المعارضة وتسليح هذه الجماعات تظهر أنها جماعات إرهابية انفصالية، واستمرار تواجدها على الحدود يقوض استقرار المنطقة".

وتابع "نتوقع من الحكومة العراقية وحكومة الإقليم أن تتحمل المسؤولية بناء على علاقات حسن الجوار بين البلدين، هناك خريطة طريق وجدول زمني لتجريد هذه الجماعات من السلاح وإخراجها من المنطقة الحدودية".

المصدر: RT