 
مباشر

اليمن.. العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم (فيديو)

أخبار العالم العربي

اليمن.. العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkpl

عثر مواطنون على العديد من الجثث لأشخاص جرفتهم السيول بعد الأمطار الغزيرة مساء أمس الأحد على طريق حيفان طور الباحة، بين محافظتي تعز ولحج جنوبي اليمن.

وقال سكان محليون، إنهم عثروا على قرابة 22 جثة لمواطنين جرفتهم السيول مع سياراتهم بعد أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.

إقرأ المزيد
ضحايا وإصابات وأضرار كبيرة في قرية المحراق بمحافظة ذمار اليمنية
ضحايا وإصابات وأضرار كبيرة في قرية المحراق بمحافظة ذمار اليمنية

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن نزوح 1753 أسرة جراء الفيضانات التي شهدها اليمن منذ مطلع العام الجاري.

وقالت المنظمة في بيان، أمس الأحد، إنه "استجابة لهذه الأزمة تقوم يونيسف من خلال آلية الاستجابة السريعة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأفراد الأكثر ضعفا".

وأضافت أنه "تم نشر فرق الطوارئ لتقييم الأضرار في 50 مديرية و12 محافظة متضررة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري للأسر المتضررة من الفيضانات".

المصدر: "المشهد اليمني+ د ب أ" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"