ضحايا وإصابات وأضرار كبيرة في قرية المحراق بمحافظة ذمار اليمنية

أفاد مراسل RT بوقوع ضحايا وإصابات وانهيار وتضرر المنازل جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الصخرية في قرية المحراق بمحافظة ذمار اليمنية، حيث أعلنت القرية منطقة منكوبة.

وقال مصدر في غرفة عمليات مديرية عتمة بمحافظة ذمار إن سيول الأمطار الغزيرة أدت إلى وفيات ومصابين وتهدّم وتضرّر منازل ونفوق مواشي في قرية المحراق بالمديرية نتيجة سيول الأمطار الغزيرة مساء يوم الأربعاء الماضي.

وقال المصدر لوسائل إعلام محلية أن القرية المذكورة أصبحت قرية منكوبة من الدرجة الأولى وذلك بسبب السيول والانهيارات الصخرية التي نتج عنها وفاة سيدة بعمر 50 عاما بعد انهيار منزل والدها وإصابة فتاة بجروح بليغة والتي تم انتشالها من تحت الأنقاض في تلك الليلة.

كما تسببت السيول بانهيار وسقوط منزل أحد المواطنين وتشقق وسقوط بعض الأسقف لثلاثة منازل نتيجة ارتطامها ببعض الصخورالمتساقطة من المرتفعات الجبلية وكذلك نفوق وغرق بعض المواشي من أبقار وأغنام فضلا عن جرف بعض المزارع وأشجارالبن والمانجو وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن جميع العائلات المتضررة من عائلة المحراق.

المصدر: RT