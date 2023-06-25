العاهل السعودي يقضي بتعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد آل مقرن نائبا لوزير الدفاع

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأحد، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تغييرات في المناصب الحكومية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر العاهل السعودي ، أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

أمر ملكي: يعين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 25, 2023

المصدر: تويتر