العاهل السعودي يقضي بتعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد آل مقرن نائبا لوزير الدفاع
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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأحد، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تغييرات في المناصب الحكومية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر العاهل السعودي ، أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
أمر ملكي: يعين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. #واس— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 25, 2023
المصدر: تويتر