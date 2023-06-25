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العاهل السعودي يقضي بتعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد آل مقرن نائبا لوزير الدفاع

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العاهل السعودي يقضي بتعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد آل مقرن نائبا لوزير الدفاع
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الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأحد، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تغييرات في المناصب الحكومية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر العاهل السعودي ، أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

 

 المصدر: تويتر

 

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