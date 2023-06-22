السلطات العمانية تضبط منتجات تروج للمثلية وتتلفها (صورة)

أعلنت سلطنة عمان عن ضبط عدد من المنتجات التي تحمل صورا ترمز إلى ألوان المثليين في أحد المراكز التجارية بمسقط.

وعبر بيان لها في "تويتر"، أوضحت الهيئة أنها تمكنت من ضبط عدد من المنتجات التي تحمل صورا ترمز إلى ألوان المثليين في أحد المراكز التجارية بمسقط، لافتة إلى أن ذلك جاء بعد تداول صورها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان: "وعليه تم سحب وإتلاف المنتجات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية في حق المخالفين".

وكانت تغريدة ناشط عماني انتقد فيها قبل أيام وجود سلعة للبيع عليها ألوان علم المثليين جنسيا داخل أحد متاجر السلطنة، قد أثارت تفاعلا وجدلا، حيث نشر صورة تظهر سلعة على شكل لوحة فنية داخلها مُجسم يُشبه المُثلجات (آيس كريم) بألوان المثليين، بينما كانت موضوعة على رف أحد المتاجر في السلطنة، معلقا عليها بالقول: "أهل الاختصاص … نتركم لكم المجال، هل يعقل ما تشاهده أعيننا؟"

المصدر: RT