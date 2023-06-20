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سياسي بريطاني يحرق علم المثلية: إنه إفساد لأطفالنا!

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سياسي بريطاني يحرق علم المثلية: إنه إفساد لأطفالنا!
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أحرق السياسي الربيطاني لورين فوكس علم المثلية، معتبرا أن شهر يونيو ليس "شهر الفخر" بل إنه احتفال بإفساد حياة أطفالنا".

ونشرت صفحة بريطانيا بالعربي الفيديو، متسائلة هل تصرف فوكس حرية تعبير أم جريمة كراهية؟!.

وأشارت إلى أن هناك مطالبات باعتقال فوكس، وهو يميني متشدد ورئيس حزب الإصلاح والمرشح السابق لمنصب عمدة لندن.

واللافت أن الناشطين العرب على الصفحة أيدوا خطوته.

المصدر: RT

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