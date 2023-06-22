وزير الإنتاج الحربي المصري يكشف لـRT استعداد مصر للإعلان عن أسلحة جديدة

كشف وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى لـRT، عن استعداد مصر لعرض أسلحة جديدة خلال معرض مصر للأسلحة الدفاعية EDEX.

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وأوضح ردا على سؤال RT خلال أول لقاء بالصحفيين بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه من المنتظر أن يتم عرض معدات ومنتجات عسكرية جديدة لأول مرة.

يذكر أن النسخة الثالثة من معرض مصر للأسلحة الدفاعية ستقام من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

ويعد المعرض الحدث الدفاعي والأمني الوحيد الذي يغطي إفريقيا والشرق الأوسط، ويوفر فرصة فريدة للعارضين للإعلان عن أحدث تقنياتهم الحربية.

المصدر: RT