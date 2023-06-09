مصر تعلن إطلاق حدث عسكري ضخم

أعلنت مصر ولأول مرة إطلاق حدث عسكري ضخم، وهو معرض مصر الدولي للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024) في مايو 2024 بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران فى العالم .

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وأفاد بيان للجيش المصري "أعلنت القوات الجوية خلال المؤتمر الصحفي العالمي عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024) المقرر انعقاده في مايو 2024 بمطار العلمين الدولي".

وأكد قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي على تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

وأكد وزير الطيران المدني المصري الفريق، محمد عباس حلمي، على أن المعرض فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات.

من جانبه، أكد المدير التنفيذى لشركة AWE المنظمة للمعرض، توماس جونت، أن معرض مصر للطيران 2024 (Egypt Air Show 2024) سيكون بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم، لافتا إلى أن المعرض سوف يشهد إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة في دورته الأولى، منوها أنه متوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية.

ومن المنتظر أن يشتمل المعرض على عرض مفتوح لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولي بالإضافة إلى عروض جوية مثيرة مما يؤكد حرص مصر أن تصبح مركزاً متميزاً فى مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء.

المصدر: RT