قائد القوات الجوية المصرية: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء

صرح قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمود فؤاد عبدالجواد لـ"الشروق" بأن القوات الجوية المصرية شهدت تطورا غير مسبوق وقادرة على ردع ومواجهة كل التحديات والتهديدات الحالية والناشئة.

وقال الفريق عبدالجواد في حديث لصحيفة "الشروق" أن القوات المصرية قادرة "على ردع كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء للدولة المصرية".

وأضاف بمناسبة احتفال القوات الجوية المصرية بالعيد 90 لتأسيسها أن القوات ضمت أحدث طائرات الجيل الرابع بما تملكه من نظم تسليح وإمكانيات فنية وقتالية عالية.

وذكر أن حرص الدول الشقيقة والصديقة على التدريب المشترك، يؤكد ارتفاع القدرات القتالية للقوات.

وقال الفريق: "إن ذكرى الأيام التى خلّد فيها نسور القوات الجوية أمجادا وبطولات نعتز ونفتخر بها تمر علينا اليوم حينما خاضوا فى يوم 14 أكتوبر عام 1973 أطول معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث استمرت لأكثر من 53 دقيقة فى سماء المنصورة تحدوا فيها المستحيل متسلحين بإيمانهِم بالله فتمكنوا من هزيمة العدو وإسقاط العديد من الطائرات وأجبروه على الانسحاب ليكون هذا اليوم من كل عام عيدا للقوات الجوية".

المصدر: الشروق المصرية