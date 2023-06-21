رئيس حزب "الوفد" يعلق على نية فؤاد بدراوي الترشح لرئاسة مصر

علق رئيس حزب "الوفد" المصري عبد السند يمامة على نية النائب فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب، الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وأكد عبد السند يمامة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تهم بلدا بأكمله وليس جزءا صغيرا، مضيفا: "تحدثت مع رؤساء الوفد السابقين الدكتور السيد البدوي، والدكتور محمود أباظة، وأخبرتهم برغبتي في الدخول للانتخابات، وعرضت على السيد عمرو موسى أنه إذا لديه الرغبة في النزول للانتخابات سوف أعلن انسحابي لصالحه، ولكنه رفض وأكد عدم رغبته في النزول لانتخابات الرئاسة".

وتابع يمامة: "قرار ترشحي أصبح نهائيا منذ موافقة وتوقيع 52 عضوا بالهيئة العليا على اختياري لخوض الانتخابات الرئاسية"، موضحا أنه لم يطلب هذا الاختيار، وإنما جاء بناء على رغبتهم، ولم يتقدم أحد منذ ذلك الوقت لإعلان رغبته قبل هذه التوقيعات أو بعدها، رغم مرور 15 يوما على هذه التوقيعات".

وأشار عبد السند يمامة إلى أن من يصدر بيانا اليوم، ويقول إن لديه رغبة في الترشح، فإنه "بيان لا يؤخذ به والأمر انتهى منذ موافقة الهيئة العليا على أغلبيتها الكاسحة" على ترشحه، مؤكدا أن "حزب الوفد على المحك، فالمعركة الانتخابية لها حسابات ودائما تؤخذ على محمل الجد، وكل الاحتمالات ورادة والنتيجة ليست محسومة، ونبذل الجهد في العمل وهي فرصة في انتخابات حقيقية، ولن ينجح المرشح الرئاسي من الوفد بأعضاء الهيئة الوفدية، ولكننا نحتاج إلى معظم المصريين، والغالبية منهم وفديون، ونريد من الجميع أن نتكاتف لأن هناك مجموعة تريد زعزعة الاستقرار، ولكن المصريين بهم روح وفدية، وهي مسألة وطن ولن أتربح من الانتخابات، وكل التبرع الذي سيأتي ما يتبقى منه سيذهب إلى الوفد ولن أورث أبنائي إلا مما أعمل".

وكان النائب فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري، قد أصدر بيانا يؤكد من خلاله خوضه الانتخابات الرئاسية عن حزب الوفد، بناءا على توافق زملائه من أعضاء الهيئة الوفدية.

وقال القيادي المصري في تصريحات لـRT أنه يعتزم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن لديه برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومنوها بأنه في حال طرح الدكتور عبد السند يمامة أو غيره اسمه للترشيح، فإن الجمعية العمومية لحزب الوفد هي من تقرر من هو مرشح حزب الوفد.

ويأتي ذلك، بعدما شهدت الساعات الماضية إعلان رئيس حزب "الوفد" في مصر عبد السند يمامة، ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، كما اختارت الهيئة العليا رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكر "الوفد" في بيان خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

المصدر: "المصري اليوم" + RT